Нет топлива, часть техники не работает, - патрульные заявили, что в районах Николаевщины не готовы чистить дороги зимой

Патрульные полицейские заявили о неготовности дорожных организаций в районах Николаевской области к содержанию дорог в зимний период, особенно в случае резкого ухудшения погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

С 1 октября инспекторы отдела безопасности дорожного движения начали проведение осеннего комиссионного осмотра автомобильных дорог, как государственного так и местного значения, улиц и железнодорожных переездов. Также проверили и дорожные организации в районах.

«По результатам проверок большинство предприятий к работе в зимний период еще не готовы – отсутствуют горюче-смазочные материалы, почти не заготовлена ​​песчано-соляная смесь и найдены другие существенные недостатки. Снегоуборочная техника в большинстве своем либо не переведена в режим работы в условиях ухудшения дорожных условий, или же имеет весомые технические неисправности, которые не позволят вообще начать работу», - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве уже запаслись солью и песком для борьбы с гололедом на дорогах, но проблемы остаются в области.