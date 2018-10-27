На аукционе Christieʼs за $432 тысячи продали картину, созданную искусственным интеллектом

На аукционе Christieʼs картину французского коллектива Obvious, созданную с помощью искусственного интеллекта, продали за $432 тысячи. Изначально произведение «Портрет Эдмона Белами» оценивали в $7 тысяч.

Об этом сообщает Bird in Flight.

При работе над серией «Семья Белами», в которую входит ушедшая с торгов картина, участники Obvious заставили соревноваться две нейросети. Первый алгоритм — генератор — просмотрел 15 тысяч портретов XIV—XX веков и начал создавать свои полотна, вторая нейросеть — ее называют дискриминатором — отличала «искусственные» произведения от настоящих.

- Цель — заставить дискриминатор думать, что новые изображения — это настоящие портреты. В таком случае мы и имеем результат, — рассказали представители Obvious.

В мае 2018 года издание Bloomberg Businessweek поместило на обложку пейзажи, сгенерированные нейросетью. Алгоритм обучал программист Робби Баррат, который стал известен после того, как заставил нейросеть генерировать изображения с обнаженными людьми. Баррат использовал тот же генеративно-состязательный метод, что и Obvious.

- Нейросети станут одним из главных инструментов в искусстве XXI века. У этой технологии есть огромный потенциал, который нам только предстоит раскрыть, - считает программист.

Ранее сообщалось, что в Монако на аукционе античный папирус продали за 1,35 миллиона евро.