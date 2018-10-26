Цена на газ для населения к 2020 году вырастет до 12,3 гривны за кубометр, - СМИ

Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также до 12314 гривен - с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в «Положении о возложении специальных обязанностей», передает «Экономическая правда».

Согласно документу, с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" должен осуществлять продажу/поставку природного газа для нужд населения по цене, которая рассчитывается по следующей формуле:

Ц = (Цбаз х Кд),

где Ц - цена продажи/поставки природного газа; Цбаз - средняя арифметическая цена продажи природного газа "Нафтогаза" для промышленных потребителей, действовавшая с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года. Кд - коэффициент дисконта. Указано, что показатель Цбаз равен 8981 грн за 1 тыс куб метров. Показатель Кд составит: 0,6943 - для расчета цены природного газа с 1 ноября 2018 года; 0,8 - для расчета цены природного газа с 1 мая 2019 года.

В дальнейшем, с 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей, то есть будет приближена к рыночной.

Таким образом, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно нашим расчетам, должна составлять примерно 9851,66 гривны за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года «рыночная» цена на газ для населения установится на уровне примерно 12313,85 гривны, согласно Положению.

Отметим, что базовый показатель для определения цены не изменится - за основу будет взята средняя цена для промышленности за июль-сентябрь 2018 года.

Также отметим, что постановление кабмина об утверждении обновленных Положений было опубликовано на Урядовом портале, но затем было удалено.

«Нафтогаз» обязывают покупать природный газ у государственных «Укргазвыдобування» и «Чорноморнафтогаз» по ценам, которые определены формулой.

«В случае если объем природного газа, необходимый НАК «Нафтогаз Украины» для выполнения возложенных ... специальных обязательств, превышает объем продаж природного газа … «Нафтогаз» должен покупать необходимые объемы природного газа у других оптовых продавцов, в том числе за рубежом», - говорится в документе.

Согласно документу, газсбыты продолжат поставлять газ населению.

Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет.