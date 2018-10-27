У мэра Сенкевича пообещали, что больше не будет двойных платежек, но деньги, перечисленные ликвидированному ЖКП «Південь», останутся у него

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что ситуаций с двумя платежками за коммунальные услуги - ЖЭКу и управляющей компании «Місто для людей-Миколаїв» в октябре и в последующие месяцы не будет.

Об этом он сообщил в пятницу, 26 октября на брифинге, посвященном подготовке к отопительному сезону.

— У нас была удручающая ситуация по двойным платежками по двум ЖЭКам — это «Південь» и «Бриз». По микрорайону Северный и Соляные «Бриз» должен был отозвать свои платежи. Они выставили ошибочно платежи за электроэнергию, потребленную в местах общего пользования, и за лифты, - сказал вице-мэр.

Также он напомнил, что нужно платить «Місто для людей-Миколаїв», так как у них с 1 сентября заключены договора с облэнерго на обслуживание лифтов и именно они выполняют всю работу, а не ЖЭКи. При этом он снова отметил, что управляющая компания выставляла платежи только за те работы, которые они выполнили по факту, и жители якобы ни за что не переплачивают.

Юрий Степанец — Насколько я знаю, «Місто для людей» выставляло платежи не в полном объеме, а только на те услуги, которые они оказали. Потому что очень много нареканий со стороны николаевцев, что во дворах грязно, дворники не работают. Я так понимаю, что на эти услуги «Мисто для людей» не выставляло платежи, - заявил Степанец.

В тоже время он добавил, что те люди которые из-за двух платежек заплатили ЖЭКу, повторно платить и компании управителей не нужно, однако деньги так и останутся на ЖЭКе, который уже ликвидирован.

— Я считаю, что вопрос двойных платежей не должен сегодня стоять. Кто уже заплатил «Пивдню», уже так оно и есть, пусть остается. Мы не будем требовать с людей, чтобы они дополнительно оплатили за этот месяц компании «Мисто для людей», и компания пошла навстречу.

Степанец выразил уверенность, что в следующем месяце двойных платежек уже не будет. Будет только один платеж — только той компании или ЖЭКу, который обслуживает этот дом.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцам, живущим в районах, которые обслуживает управляющая компания «Місто для людей – Миколаїв», прислали по два счета за содержание домов – от ЖКП «Південь» и «МДЛМ».

После этого вице-мэр Юрий Степанец совместно с руководством «МДЛМ» и начальниками ЖЭКов провели брифинг,на котором разъяснили, как оплачивать эти счета. В частности городской глава Николаева Александр Сенкевич призвал жителей домов, которые обслуживаются управляющей компанией «Місто для людей – Миколаїв», платить за коммунальные услуги в платежке именно этой фирме, а не предыдущим ЖЭКам.

Однако Николаевский городской совет не закрепил соответствующим решением исполнительного комитета рекомендацию платить управляющей компании «Місто для людей – Миколаїв», а не ЖЭКам для тех горожан, которые получили двойные платежки.

Отметим, что в Николаеве на Соборной площади 15 октября николаевцы вышли на митинг против двух платежек за обслуживание многоквартирных домов от управляющей фирмы «Місто для людей – Миколаїв» и ЖЭКов.