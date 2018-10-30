«Освоителей бюджета» из мэрии нельзя было и на пушечный выстрел подпускать к «Надежде»

Александр Сенкевич (в центре) и Роман Бохин (справа) Есть такое негласное правило – если ты рукожоп, то не берись за дело.

Есть у нас в Николаеве спортшкола «Надежда». Довольно старая баскетбольная арена (построена в 1981), но до недавнего времени с ней было все хорошо. Крыша в ней не текла до того момента, как ее стали ремонтировать. Как бы ремонтировать.

Что нам говорят городские власти: ремонт будет продолжаться два года, и обойдется в 14 миллионов гривен. Намерены отремонтировать кровлю, провести термосанацию, отремонтировать систему отопления и туалеты.

«По словам подрядчика, капитальный ремонт кровли займет несколько месяцев. Ориентировочно, он завершится в марте следующего года. До этого момента в здании нельзя будет проводить тренировки и баскетбольные матчи», - сообщают в мэрии Николаева.

Будет еще и второй этап реконструкции, ремонт внутренних помещений, во время которого «изменится баскетбольная арена». Как изменится, пока не сообщают.

А теперь попытаемся разобраться в ситуации. Баскетбольный сезон закончился в конце апреля и начался в октябре. Т.е. было пять свободных месяцев, когда баскетболисты ушли в отпуск, а дети из спортшкол – на каникулы. Весна, лето и большая часть осени прошли почти без дождей. Отличное время, чтобы провести ремонт.

Но ремонт начали не в мае, а в октябре. Как раз, когда начался баскетбольный сезон, когда дети вернулись в спортшколу. И крышу начали ремонтировать накануне первого за долгое время дождя, который затопил все здание и испортил часть паркета.

Гениальное решение, лучше не придумаешь.

Из-за него на деньги «попадает», к примеру, МБК «Николаев». Допустим, на матчи николаевцев ходит по тысяче болельщиков, которые платят за билеты. Есть владельцы сезонных абонементов. «Надежда» - единственная площадка в городе, которая может вместить достаточное количество зрителей. Т.е. в этом сезоне каждый домашний матч «Николаева» будет пропускать тысяча болельщиков, которая платит за билет от 30 до 150 гривен. И этих денег лишится МБК «Николаев», далеко не самый богатый клуб в украинском чемпионате. Задумывались ли об этом в мэрии, когда устроили ремонт? Ведь из-за ремонта в этом сезоне в «Надежде» уже не сыграют.

Да, вы скажете, что нужно пройти всю бюрократию, чтобы начать масштабный проект. Но если профильные чиновники с января по май не смогли все оформить, то у меня вопросы к их профессиональной компетенции.

В мэрии все эти планы ремонта выставляют как уверенные шаги к процветанию. Вот, например, цитата:

«Стоит отметить, что в результате реализации всех этапов капитального ремонта СК «Надежда» превратится в один из лучших в Николаеве спортивных объектов, где созданы современные условия для оттачивания спортивного мастерства подрастающего поколения», - сообщили в мэрии.

Во-первых, в Николаеве нормальных спортивных объектов не так уж и много. И «Надежда» была таким объектом до реконструкции. Зачем чинить то, что не поломалось?

Во-вторых, сколько николаевцев играет в сборной Украины по баскетболу? Один – Сергей Гладырь, который начал играть еще 14 лет назад и из-за многих травм давно прошел пик своей карьеры. Сколько еще николаевцев играли в сборной в недавние пять-семь лет? Алексей Онуфриев, который уже давно считается ветераном баскетбола.

Обращу внимание, что в Николаеве дефицит хорошо подготовленных молодых баскетболистов. Легко ли найти в Николаеве первого и пятого номера для профессиональной команды? Или форварда, который будет отвечать современным требованиям?

В-третьих, если в мэрии хотят развивать баскетбол, то начинать нужно не с крыши, а именно с подготовки молодых спортсменов. Установить хотя бы с десяток баскетбольных площадок на улицах. Финансировать спортивные секции, чтобы у тренеров были возможности нормально работать, улучшать подготовку детей и возить их на соревнования. Приглашать специалистов из других городов, которые помогут вырастить сильных спортсменов.

Сейчас ремонт «Надежды» выглядит как попытка освоить бюджет. Не эффективно реализовать, а именно освоить.

Кто будет отвечать за сорванный баскетбольный сезон? Сенкевич? Управление спорта? Бохин из управления капитального строительства (заказчик работ)? Что-то мне подсказывает, что никто. Никто не ответит за этот позорный случай с «Надеждой».