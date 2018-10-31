Несмотря на решение СНБО, Нацкомиссия возместила Ахметову более ₴700 миллионов за поставку электроэнергию в оккупированный Донбасс

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, несмотря на решение СНБО, компенсировала ООО «ДТЭК Донецкоблэнерго» поставки электроэнергии в оккупированные районы Донбасса на сумму 713,68 миллиона гривен.

Об этом стало известно из постановлений НКРЭКУ №914 и №915 от 28 августа, сообщают «Наші гроші».

Судебные разбирательства по иску ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» к НКРЭКУ начались в 2015 году. Компания указывала, что с ноября по декабрь 2014 года и с января по март 2015 года она не получала дотации для компенсации потерь от поставок электроэнергии на неподконтрольные территории. При этом в «ДТЭК Донецкоблэнерго» сообщили, что передали все необходимые документы для получения дотаций. Всего компания требовала 548,41 млн грн компенсации.

Рассмотрение дела дошло до Высшего административного суда Украины. Летом 2017 года его вновь отправили на рассмотрение в суд первой инстанции — Донецкий окружной суд.

При повторном рассмотрении НКРЭКУ указала, что согласно решению Совета нацбезопасности и обороны от 4 ноября 2014 г. «О неотложных мерах по обеспечению государственной безопасности» (было введено в действие указом президента Петра Порошенко), дотации по населению предоставляются по объемам потребления электрической энергии только на подконтрольной украинской власти территории. На основе этого решения Нацкомиссия провела совещание, по результатам которого был принят протокол о неучете компенсации потерь поставщикам электроэнергии на подконтрольную территорию.

На это судебное заседание представитель НКРЭКУ не явился. При этом, при повторном рассмотрении дела сумма иска «ДТЭК Донецкоблэнерго» увеличилась до 713,68 млн грн. По итогу рассмотрения дела суд посчитал, что протокол совещания НКРЭКУ не является нормативным документом, и не отменяет нормативно-правовые акты о дотациях. Такое же решение было принято и во время рассмотрения апелляции.

В связи с этим в августе 2018 года НКРЭКУ утвердила компенсацию «ДТЭК Донецкоблэнерго» в сумме дотационных сертификатов при расчете оптовой рыночной цены в сентябре-ноябре 2018 года. Компенсированные средства будут направлены на погашение реструктурированной задолженности компании перед государственным предприятием «Энергорынок».

Ранее Печерский суд снял арест с акций Укртелекома, наложенный в ходе следствия ГПУ.

Напомним, 27 декабря Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу Укртелекома в рамках иска компании Raga Establishment.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что олигарх Ахметов лишился самых дорогих апартаментов в Лондоне.