«Больших потерь не ожидается»: в Нацбанке прокомментировали введение российских санкций против украинцев

В Национальном банке не ожидают больших потерь украинских физлиц и юрлиц из-за их попадания в санкционный список России.

Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает «Лига.НЕТ».

- Нам нужно провести более детальный анализ, но учитывая, что большинство санкций касается физлиц, надеемся, что они после агрессии России не хранят свои активы в этой стране, - сказала она.

По ее словам, из украинских банков в списке только один - Кредит Днепр.

- Мы тоже рассчитываем, что у них нет операций с российскими контрагентами, - отметила замглавы НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации готовило санкции против Украины, которые должны были затронуть интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции Украины еще 22 октября. Также он поручил правительству определить списки лиц, в отношении которых применяются санкции.

1 ноября Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физлиц: Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Дмитрий Ярош, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Алексей Порошенко, Андрей Парубий, Юрий Луценко, Виктор Чумак, Андрей Коболев, Владимир Омелян, Андрей Билецкий, Олег Ляшко, Сергей Власенко, Константин Жеваго, Константин Григоришин, Галина и Александр Гереги, Евгений Гелер, Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов, Сергей и Александр Буряки, Леонид Черновецкий, Александр Ярославский и другие.

Среди юридических лиц в списке санкций: АвтоКрАЗ, Черкасский Азот, Банк Кредит Днепр, Валки-Ильменит, ВостГОК, Днепразот, Концерн Галнафтогаз, Мироновский хлебопродукт, Укрспирт, ХТЗ, FOZZY Group, Кернел и другие.

Также под санкции РФ попал владелец «Нибулона», морпорт «Ника-Тера» и два высокопоставленных чиновника из Николаевщины