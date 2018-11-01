Казначейство заблокировало счета департамента энергоэффективности горсовета Николаева – «Голден-Буд» не успел освоить аванс в ₴3 миллиона

Казначейство заблокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Николаевском городском совете.
Ранее сообщалось, что в учебном учреждении собираются демонтировать металлопластиковые окна и установить новые. Тогда, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 Николаева, которые сейчас хотят заменить, пять лет собирали с родителей.
Вместе с тем, согласно данным единого веб-портала использования публичных средств «E-data» департамент энергоэффективности перевел деньги на счет частной фирмы еще 31 июля.
В комментарии «Преступности.НЕТ» вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук подтвердил информацию о блокировке счетов департамента, и добавил, что процедурно это «обычная практика». По словам Омельчука, подрядчик не успел освоить средства и деньги вернулись на счета департамента.
«Сейчас идет обмен письмами с казначейством по этому вопросу. После этого счет разблокируется для дальнейших оплат. Думаю это произойдет уже завтра», - сообщил Омельчук.
На уточняющий вопрос о причинах, по которым фирма-подрядчик не успела выполнить условия договора, Омельчук сказал, что те долго оформляли декларацию на начало работ, так как объект относится к классу СС3 (объект повышенной опасности, - ПН).
Напомним, что согласно данным публичных закупок Prozorro победителем тендера по реконструкции с термосанации здания школы стала ООО «Голден-Буд» с предложением в 32 миллиона 622 тысячи 251 гривну, 40 копеек. Руководителем фирмы значится Егор Цикало и зарегистрирована она в Центральном районе Николаева, на улице Потемкинской 76, офис 19.
Отметим, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность. В частности, по словам директора СК «Надежда» Виктории Ченцовой, подрядчик «Голден-Буд» и фирма-владелец паркета «Инвентарь-Баскет» пришли к единому мнению в вопросе оплаты испорченного паркета в баскетбольном зале. По её словам, представители организаций обсудили между собой возникшую ситуацию и пока устно договорились, что ООО «Голден-Буд» компенсирует стоимость ремонта испорченного паркета.
При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако они выполнены не были.