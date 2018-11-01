Казначейство заблокировало счета департамента энергоэффективности горсовета Николаева – «Голден-Буд» не успел освоить аванс в ₴3 миллиона

Казначейство заблокировало счета департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета из-за того, что фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Николаевском городском совете.

Ранее сообщалось, что в учебном учреждении собираются демонтировать металлопластиковые окна и установить новые. Тогда, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 Николаева, которые сейчас хотят заменить, пять лет собирали с родителей.

Вместе с тем, согласно данным единого веб-портала использования публичных средств «E-data» департамент энергоэффективности перевел деньги на счет частной фирмы еще 31 июля.

В комментарии «Преступности.НЕТ» вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук подтвердил информацию о блокировке счетов департамента, и добавил, что процедурно это «обычная практика». По словам Омельчука, подрядчик не успел освоить средства и деньги вернулись на счета департамента.