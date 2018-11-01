Прокуратура заявила, что кожевенное предприятие в Вознесенске загрязняет окружающую среду

Вознесенская местная прокуратура 31 октября сообщила руководительнице предприятия в Вознесенске о подозрении по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины («Загрязнение земель отходами вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для окружающей среды»).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Основным видом деятельности предприятия является дубление и отделка кожи, выделка и покраска меха.

«В период с января по май 2017 года допущено удаление в несанкционированном месте производственных отходов – а именно утечка промышленных отходов на земельный участок за пределами предприятия, что привело к загрязнению земель хлоридами. Нарушение предприятием правил, связанных с образованием и размещением отходов, привело к загрязнению земельного участка площадью 640 кв.м. и нанесло интересам государства ущерб в сумме более 90 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что в Николаеве прокуратура подозревает бизнесмена в том, что он подделал решение суда и завладел двумя коммунальными зданиями.