ДЖКХ, соцкультурная сфера и УКС: Бюджетная комиссия горсовета Николаева не согласовала перераспределение ₴160 миллионов

В четверг, 1 ноября члены постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета не смогли согласовать перераспределение 160 миллионов гривен, из-за чего данный вопрос не будут выносить на завтрашнее заседание сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в николаевский бюджет поступило дополнительно 80 миллионов гривен, большую часть которых решили перераспределить, что и поддержал исполком горсовета Николаева.

Так, по этим 80 миллионам гривен у членов комиссии особых вопросов не было, только уточнения и рекомендации. После прохождения социально-культурного раздела (управление образования, горздрав, управление спорта, управление культуры, управление соцзащиты, а также перераспределение райадминистрациям и управлению капительного строительства) они без голосования поддержали.

Вячеслав Апанасенко и Кирилл Горбуров Сергей Карцев и Сергей Кантор Наталья Горбенко, Павел Зоткин и Александр Бернацкий

Перераспределение бюджетных средств департаменту ЖКХ члены комиссии оставили напоследок. И.о. директора департамента ЖКХ Александр Брыжатый отметил, что ведомство не просит дополнительных денег – ему необходимо внутреннее перераспределение.

У депутатов возникало много вопросов, например, сколько денег успевают освоить до конца года, по проведению троллейбусной линии. На что чиновники отмечали, что только 9 – 9,5 миллионов гривен. В этом году успеют поставить опоры и провести работы с ними.

Станислав Мишкур Артем Грозов

Также членов комиссии интересовало, когда же на улице 1-я Линия установят светофоры, ведь, как известно там постоянно случаются ДТП. Заместитель директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая сообщила, что пока нет даже проекта, так как департамент не может объявить тендер, без наличия денег.

— Мы не могли объявить тендер, мы не знали, какие виды работ и т.д., пока не будет проектно-сметной документации… Вот если вы сейчас проголосуете и на сессии утвердят перераспределение на этот светофор… там разрабатывается уже проектно-сметная документация.. На следующий год мы включим в работу, - сообщила Осецкая.

Наталья Осецкая и Александр Брыжатый Вера Святелик - директор финансового департамента

После чего депутаты просили назвать конкретную дату, когда все-таки установят светофор, если сегодня они согласуют это перераспределение.

— При условии выделения денег сегодня мы в этом году разрабатываем проектно-сметную документацию. Если успеем, мы его построим. Все будет зависеть от проектных работ. Там не просто пришел и нарисовал и посчитал, там надо делать геологию, геодезию. На сегодняшний день загружены специалисты… Где-то в начале апреля-мая мы его поставим, — добавила Осецкая.

Сергей Карцев отметил, что есть несколько спорных вопросов, которые включены в перераспределение для департамента ЖКХ, это и светофоры, работы по освещению города, ремонт дорог, строительство дренажа в поселке Горького, и счетчики для переведения общежитий на прямое абонирование и другие немаловажные вопросы, на которые финансирование нужно уже сегодня.

Глава комиссии Александр Бернацкий отмечал же, что если проголосовать за часть вопросов по ДЖКХ, то это разбалансирует работу департамента. Но при этом все же предложил проголосовать за соц-культурную сферу и часть вопросов ДЖКХ.

— Принимаем то, что нужно еще на вчера, а остальные вопросы по ходу будем принимать, - предложил глава комиссии.

И предложил поддержать следующие вопросы: 4 миллиона 984 тысячи гривен на освещение, 200 тысяч гривен на свалку, куда свозиться опавшее листья, 904 тысячи гривен на содержание дорог в зимнее время, 2 миллиона 565 тысяч гривен – текущий ремонт лифтов, 5,8 миллионов гривен – переведение жителей общежития на прямое абонирование с «Николаевоблэнерго», и 1,2 миллиона гривен на светофор на улице 1-я Линия.

Стоит отметить, что вопросы ДЖКХ сопровождались бурным обсуждением и спорами. В частности, было принято решение поставить на голосование два варианта решений. Первое, предложенное депутатами Натальей Горбенко и Сергеем Кантором, – это поддержать все 160 миллионов гривен, вынести на сессию, но с учетом всех предложений и рекомендаций депутатов, а также с учетом того, что вопросы ДЖКХ будут доделываться в пятидневный срок, пока мэр будет подписывать решение сессии. И второе решение, предложенное главой комиссии Александром Бернадским, – это отправить на сессию проект решения по 112 миллионов гривен – соцкультурная сфера, которую в самом начале поддержали депутаты, передачу субвенций, и некоторые вопросы ДЖКХ.

В итоге при голосовании два решения не были поддержаны – по 5 голосов за каждый. После чего было принято решение взять 5-минутный перерыв и все же принять какое-то решение, однако и это не помогло. Во второй раз голосования не было и депутаты разошлись, так и не приняв перераспределение бюджета в размере 160 миллионов гривен.

— Нет проектов решений, на сессии этих вопросов не будет, - сообщил журналистам глава комиссии.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на ямочный ремонт дорог департаменту ЖКХ перераспределят еще 5 миллионов гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве инициировали сбор подписей за установку светофора на перекрестке проспекта Мира и 1-й Линии, где «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.

Что касается прямого абонирования жителей общежитий, то из-за частого отключения электроэнергии жильцы «Гуртожитка» перекрывали дороги, когда в их домах отключали свет. Ранее депутаты Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Олег Солтыс, Артем Грозов и Павел Зоткин поскандалили, рассматривая вопрос перевода жителей общежитий, которые относятся к КП «Гуртожиток», на прямое абонирование. Также сообщалось, что сотрудник Департамента ЖКХ Николаевского горсовета предложил жителям общежития КП «Гуртожиток» в Корабельном районе за свой счет закупать счетчики для перевода общежитий на прямое абонирование с «Николаевоблэнерго».

В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.