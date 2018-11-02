Николаевский аэропорт в срок не вернул беспроцентный займ: фирма, дававшая КП миллион гривен, его отсудила

Фирма «Новоодесский элеватор» через суд вернула один миллион гривен, который в качестве беспроценного займа, перечисляла коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт».

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное в решении судебных решений.

«Между обществом с ограниченной ответственностью «Новоодесский элеватор» 31.03.2017 года и коммунальным предприятием Николаевского областного совета «Агентство развития» заключен договор № 1 / 03-17 о предоставлении возвратной беспроцентной финансовой помощи (далее - Договор), согласно условиям которого истец предоставил предприятию возвратную беспроцентную финансовую помощь в сумме 1000000 грн. на срок до 29.03.2018 года, а ответчик обязался вернуть такую же сумму предоставленных денежных средств (п.п. 1.1, 2.1, 2.4 договора)», - говорится в решении суда. «Дополнительным соглашением № 1 от 20.06.2017 к договору, сторонами заменено сторону заемщика - с Коммунального предприятия Николаевского областного совета «Агентство развития» на Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» Николаевского областного совета».

Из опубликованного решения следует, что деньги КП обязывалось вернуть до 29.03.2018 года. В преддверии истечения указанных в договоре сроков, заемщик направил письмо с требованием вернуть займ, после чего обратился в суд.

Также в решении указано, что фирма-заемщик требовала через суд взыскать с КП большую сумму, чем был займ, всчитав в счет по возврату миллиона гривен дополнительные расчеты, в частности, 19 тысяч гривен (сумма, на которую увеличился основной долг, с учетом индекса инфляции).

«Истец просит взыскать с ответчика 1000000 грн. - основного долга; 4438 грн. 36 коп. - три процента годовых от суммы просроченного платежа; 19088 грн.- сумма, на которую увеличился основной долг, с учетом индекса инфляции, а также судебный сбор сумме 15352 грн. 90 коп», - говорится в решении суда.

Иск фирмы-заемщика бы удовлетворен частично. Суд обязал КП вернуть занятый миллион, но пересчитал сумму дополнительных расходов, которые требовал «Новоодесский элеватор».

«Взыскать с коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» (54025, а / я 174, ул. Киевское шоссе, 9, с. Баловное, Николаевский район, Николаевская область, идентификационный код 40823143) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Новоодесский элеватор» (56602 , ул. Решетеева, 79, г.. Новая Одесса, Николаевская область идентификационный код 35433587) 1000000 грн. - основного долга; 4438 грн. 36 коп. - три процента годовых от суммы просроченного платежа; 8000 грн.- сумма, на которую увеличился основной долг, с учетом индекса инфляции, а также судебный сбор сумме 15186 грн.58 коп», - говорится в результативной части решения.

Стоит отметить, что на момент займа директором КП «Николаевский международный аэропорт» был Максим Карпин, который до этого реорганизовывал КП «Агентство развития» в предприятие по работе аэропорта.

Что касается фирмы-заемщика, то ее директором указан Иван Вовчок, а собственники - 12 юрлиц, большинство из которых зарегистрированны в Киеве. Также владельцем указано ООО «Компания по управлению активами «Эталон Эссэт менеджмент».



Как известно, в феврале 2017 года глава Николаевской ОГА Алескей Савченко заявил, что бизнес готов дать беспроцентный заем на восстановление аэропорта «Николаев».