Предсмертную записку, после которой известный поэт Бодлер прожил ещё 22 года, продали на аукционе за €234 тысячи

Шарль Бодлер Аукционный дом Osenat продал предсмертную записку, написанную поэтом Шарлем Бодлером перед неудачной попыткой суицида, за 234 тысячи евро.

Об этом сообщает Медуза.

Так, финальная цена записки поэта, после написания которой он прожил ещё 22 года, в три раза превысила предварительную оценку. Новым владельцем манускрипта стало частное лицо, имя которого не разглашается.

Записка, ушедшая с молотка, была написана 24-летним Бодлером 30 июня 1845 года. В послании, адресованном музе Бодлера, балерине Жанне Дюваль, поэт пишет, что «не может больше жить или выносить бремя необходимости засыпать и просыпаться вновь». Через 12 лет после этого он опубликовал свой самый знаменитый сборник стихов — «Цветы зла».

Ранее сообщалось, что на аукционе Christieʼs за $432 тысячи продали картину, созданную искусственным интеллектом. А в Монако на аукционе античный папирус продали за 1,35 миллиона евро.