С начала года в местные бюджеты Николаевщины поступило свыше ₴4,5 миллиардов налоговых платежей

Виктория Кваша В период с января по октябрь 2018 года в местные бюджеты Николаевской области ГУ ГФС в Николаевской области обеспечило свыше 4,5 миллиардов гриве налоговых платежей, что на 680 миллионов больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

По словам начальника управления мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГУ ГФС в Николаевской области Виктории Кваши, это произошло благодаря активному сотрудничеству с налогоплательщиками и проведенным встречам с субъектами хозяйственной деятельности.

- Главное управление ГФС в Николаевской области прилагает максимум усилий для усовершенствования сервисного обслуживания налогоплательщиков, развития партнерских отношений с бизнесом и создания равных конкурентных условий для всех участников финансово-хозяйственной деятельности, - рассказала Кваша.

Также поступило свыше 3 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц, который является основным источником наполнения местной казны Николаевщины. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, поступления НДФЛ выросли на 534 миллиона гривен или на 21,5%.

Кроме того, от налогоплательщиков обеспечили поступление по плате за землю в сумме 596,2 миллионов гривен; единого налога - 598,7 миллионов гривен; акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров - 140,2 миллиона гривен; налога на прибыль - 59,2 миллиона гривен; налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 80,6 миллионов гривен; рентной платы за специальное использование воды и недр - 37,2 миллионов гривен; экологического налога - 20,2 миллиона гривен; платы за лицензии - 20,2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в местные бюджеты на Николаевщине поступило более полумиллиарда гривен единого налога.