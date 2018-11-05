В «Николаевоводоканале» призвали должников погасить долги, иначе грозят перекрыть канализацию

Иллюстрация из интернета В Николаеве по состоянию на 1 октября сумма задолженности жителей домов перед ГКП «Николаевводоканал» составляет более 70 миллионов гривен. Самым большим должникам начнут блокировать канализацию.

Об этом сообщается на странице водоканала в Facebook.

По словам директора предприятия Бориса Дуденко, несмотря на то, что большое количество потребителей не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения более года, предприятие готово идти на встречу абонентам и заключать с ними договора реструктуризации задолженности.

Однако наибольшим должникам теперь будут ограничивать канализацию с помощью системы «ЧОП», которая позволяет это делать без доступа к помещению. Отмечается, что предприятие уже обследовало 440 крыш домов работы системы «ЧОП».

На период с 5 по 9 ноября запланированы работы по следующим адресам:

- ул. 28 Армии, 10 Сумма задолженности по 2 квартирам -9440,67 гривен;

- ул. 28 Армии, 2Б. Сумма задолженности - 7286,57 гривен;

- ул. Океановская, 32. Сумма задолженности по 3 квартирам - 13933,12 гривен;

- ул. Шоссейная 58. Сумма задолженности по 2 квартирам - 13898,55 гривен;

- ул. Курортная, 14. Сумма задолженности по 1 квартире - 32910,74 гривен.

На предприятии обратились к горожанам с просьбой оплатить задолженности, либо заключить договор реструктуризации долга во избежание ограничения канализации.

Напомним, что ранее «Николаевводоканал» заблокировал канализацию нескольким должникам в Заводском районе.