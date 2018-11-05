В Николаеве объявили о начале отопительного сезона в жилых домах

Иллюстрация из интернета В Николаеве с понедельника, 5 ноября, начнут отопительный период в жилом фонде и на других объектах.

Такое решение принял исполком, сообщают в отделе информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Ранее сообщалось, что областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» готово уже сегодня начать запуск тепла в жилые дома Николаева, если члены исполнительного комитета горсовета проголосуют «за».

Так, теплоснабжающие предприятия должны начать пуск котельных для подачи тепла потребителям Николаева всех форм собственности.

«Согласно решению исполкома №1053, с 5 ноября стартует отопительный период на всех объектах жилищного фонда, других объектах, кроме населения, которое пользуется природным газом или электрической энергией для нужд отопления, согласно нормам и нормативам потребления. Подключение систем теплоснабжения будет проводиться на основании нарядов, выдаваемых исполнителями услуг», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее планировали запустить тепло в домах николаевцев после 10 ноября.