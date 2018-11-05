На Николаевщине школа незаконно отдала в аренду депутату 100 гектаров земли

В Новоодесском районе Николаевщины Гурьевская общеобразовательная школа незаконно отдала фермерскому хозяйству в субаренду 100 гектаров земли.

Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре.

В 2007 году Гурьевской школе предоставили в аренду земельный участок для ведения подсобного хозяйства. В апреле 2017 года школа заключила договор о совместной обработке указанной земли с фермерским хозяйством.

«Однако условия спорной сделки свидетельствуют, что она заключена с целью сокрытия другой сделки – договора субаренды земли. Вследствие указанных действий фактически изменено целевое назначение земли, которая стала использоваться в коммерческих целях для товарного сельхозпроизводства», - отметили в прокуратуре.

Прокуратура предъявила исковое заявление о признании недействительным договора о совместной деятельности по обработке земельного участка и с требованием вернуть землю школе.

Сайт «Новая Одесса. Инфо» пишет, что указанная школа заключила договор с фермерским хозяйством «Войченко», которое принадлежит депутату Новоодесского райсовета от партии «Укроп» Владимиру Войченко. Годовая арендная плата по договору составляет 75 тысяч гривен. Срок действия договора – до 11 апреля 2047 года.

Напомним, что Войченко подозревается в том, что он напал на николаевского журналиста.