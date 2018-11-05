На детской площадке в Виннице неизвестные оставили около тысячи резиновых игрушек

В Виннице неизвестные разбросали на детской площадке около тысячи резиновых утят.

Об этом сообщает Винница.инфо.

Утром в понедельник, 5 ноября, местные дворники обнаружили во дворе утят и позвонили в полицию.

Отмечается, что проходящие мимо пенсионеры собирали игрушки, чтобы отдать своим внукам, а сами дети отнеслись к разбросанным утятам с опаской.

Всего дворники собрали несколько пакетов утят. Сейчас полиция проверяет камеры наблюдения установленные на улице, чтобы выяснить, кто именно выбросил игрушки.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали пенсионерку, которая крала игрушки из детских магазинов «от ничегонеделания».