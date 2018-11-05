За три дня банковские мошенники выманили у жителей Николаевщины более ₴100 тысяч

Иллюстрация из интернета В Николаевской области банковские мошенники украли у местных жителей более 100 тысяч гривен.

Об это сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В пятницу, 2 ноября, николаевец сообщил в полицию Центрального района о том, что неизвестный позвонил ему и представился сотрудником банка. Под предлогом оказания личных данных для разблокировки банковской карты злоумышленник украл у него 10 тысяч гривен. Мужчина узнал, что имел дело с мошенником, когда получил смс-сообщение о снятии денег.

В тот же день с аналогичным заявлением за помощью в полицию Корабельного района обратился местный житель. Аферисты выманили у мужчины личные данные якобы для проведения банковских операций и в дальнейшем сняли с его счета более 24 тысяч гривен.

В субботу, 3 ноября, в Ингульском районе жертвой мошенников стал житель Тернопольской области. В Николаеве ему поступил телефонный звонок от псевдоработников службы безопасности банка. Под предлогом недопущения блокировки карты мужчины, злоумышленник украл у него 16 200 гривен.

Уже в воскресенье, 4 ноября, еще один николаевец попал в ловушку аферистов, когда поднял трубку мобильного телефона. Мошенники сняли с его счета 30 тысяч гривен, «помогая» открыть личный кабинет на сайте банка.

В тот же день в Центральный отдел полиции обратился мужчина также пострадавший от действий банковских мошенников. Неизвестный предложил ему уменьшить процентную ставку кредита, но после общения со злоумышленником заявитель лишился более 14 тысяч гривен.

Также 4 ноября таким же образом аферисты обманули пенсионерку из Вознесенска, завладев 15 тысячами гривен ее сбережений.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводится расследование.

«Полиция в очередной раз предостерегает граждан не разглашать свои личные данные незнакомцам. Имейте в виду - сотрудники банка не будут у вас спрашивать такую ​​информацию. Сначала убедитесь, что общаетесь не с мошенниками, а для этого с волнующими вас вопросами обратитесь в ближайшее отделение вашего банка. Будьте бдительны и осторожны, это поможет вам сохранить ваши сбережения», - отмечают в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве «лохотронщики» забрали у пенсионерки четверть миллиона гривен в иностранной валюте.