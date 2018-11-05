Кабмин внес в Раду законопроект, согласно которому заграничные посылки стоимостью более 100 евро будут облагаться налогом

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица.

Об этом говорится в законопроекте №9260, зарегистрированном в парламенте в понедельник, 5 ноября, передает «Левый берег».

Согласно пояснительной записке, ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом.

Переходный период предлагают установить с 1 января 2019 по 30 июня 2019 года, в течение которого налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

Инициатором законопроекта указан премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, ранее в Украине отсрочили введение ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы.