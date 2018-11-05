Украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий

Украинский суд впервые вынес решение, в котором признается право собственника земельного участка свободно им распоряжаться несмотря на мораторий на продажу.

Об этом сообщает Opendatabot, передает «Insider».

Отмечается, что соответствующее решение принял Донецкий апелляционный суд по делу об обмене землей.

Суд в своем постановлении ссылается на решение Европейского суда по правам человека, который признает мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека.

Отметим, в конце 2017 президент Петр Порошенко продлил мораторий на продажу земель сельхозназначения еще на год.

22 августа Европейский суд принял решение по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был признан нарушающим права человека. Европейский суд постановил, что государство не обеспечило справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными правами заявителей.

Конституционный суд Украины отказался рассматривать вопрос о моратории на продажу земли.

Напомним, в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.