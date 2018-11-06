Занижали расходы детсада: Депутат Николаевского горсовета заподозрил схему легализации поборов с родителей

Депутат Николаевского городского совета заподозрил, что чиновники мэрии искусственно занижают потребности детского сада для «легализации» поборов с родителей.

Об этом депутат Ростислав Филевский написал на своей странице в Facebook.

Депутат Филевский подчеркнул, что в бюджете Николаева на конец этого финансового года остается около полмиллиарда гривен неосвоенных средств. При этом он отмечает, что к нему обратились родители детсада № 20 «Юный черноморец», которые подняли вопрос систематических сборов с родителей на разные потребности учреждения.

«Тогда же выяснилось, что финансирование потребностей этого детского сада составляет чуть больше 50 тыс. грн. в год (почему так – тема отдельного разговора, но есть убеждение в том, что это искусственное создание предпосылок для «легализации» сбора денег с родителей). При этом функционеры от исполнительных органов городского совета пиарятся на том, что все детские сады и школы полностью обеспечены всем необходимым и «закрывают глаза» на подобные «мелкие шалости» администрации учебных заведений», – отметил Ростислав Филевский.

В то же время, в июне родители совместно с администрацией детского сада и представителями управления образования провели подсчет расходов и оказалось, что для полного финансирования потребностей этого дошкольного образовательного заведения в 2018 году необходимо 1,3 миллиона гривен, а в 2019 – 1,9 миллионов.

После этого депутат обратился с проблемой в управление образования, к профильному заместителю мэра и в профильную постоянную комиссию горсовета, но за четыре месяца только получил ответ от управления образования, которое, по словам Филевского, «заняло пассивную позицию – дескать, у нас везде так».

Это вынудило депутата повторно обратится к депутатским комиссиям и секретарю горсовета Татьяне Казаковой.

«Результаты рассмотрения этого вопроса продемонстрируют либо полную поддержку «коррупционной составляющей» городскими властями, либо продемонстрируют всем родителям, руководителям школ и детских садов реальный способ решения этого вопроса путем надлежащего и полного финансирования, а это вполне реально, исходя из неизрасходованных 500 млн. грн. Полагаю, инвестировать их в детей – самое правильное направление их расходования», – подытожил депутат.

Отметим, что ранее в Николаеве полиции открыла уголовное производство о мошенничестве должностных лиц дошкольного учебного заведения №20 за требование денег с родителей за зачисление их детей.

Напомним, как в школе №3 Николаева решили заменить 345 металлопластиковых окон на более новые – вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук тогда заявил, что из-за старых тепло будет «улетать».

При этом также оказалось, что на уже установленные ранее металлоплатиковые окна в этой школе пять лет собирали деньги с родителей. Тогда родные учеников школы №3 возмущались такой тратой денег при том, что в учебном заведении есть много других проблем, на которые нужны средства.