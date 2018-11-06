«Укрпочта» собирается закрыть 7 тысяч отделений и сократить 25 тысяч работников, если тариф на доставку пенсий не пересмотрят

Валентин Гайдаржи, Егор Косоруков Если правительство не пересмотрит тариф на доставку пенсий, то «Укрпочта» уволит по всей стране около 25 тысяч работников и закроет 7 тысяч отделений. Точное количество сокращений по Николаевской области пока неизвестно и на предприятии надеются, что до увольнений не дойдёт.

Об этом стало известно в ходе совещания руководства Николаевской облгосадминистрации с руководством Николаевской дирекции ПАО «Укрпочта» во вторник, 6 ноября.

Напомним, что ранее гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что компания намерена прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности с 1 января 2019 года в случае неповышения тарифов на доставку пенсий.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения «Укрпочтой» доставки пенсий и предложил руководству почтового оператора уйти в отставку в случае несогласия с его позицией. А Смелянский заявил, что если тарифы на доставку пенсий не вырастут, то им придется уволить 30% админперсонала.

По словам директора филиала «Укрпочты» в Николаевской области Егора Косорукова, в случае, если власти не услышат их требования и не примут никаких мер, они будут вынуждены прибегнуть к оптимизационным процессам.

- Этот процесс в первую очередь вызван экономически невыгодным тарифом на доставку пенсий. На сегодняшний день порядка 4 миллионов пенсионеров получают пенсии непосредственно через «Укрпочту». На каждой пенсии предприятие теряет практически 20 гривен. Это та цифра, которую мы несем в виде расходов, доставив одну пенсию. 4,5 миллионов пенсионеров умножить на 20 гривен, умножить на 12 месяцев в году, мы получаем убытков на 1 миллиард гривен в год, - рассказал он.

Директор подчеркнул, что пересмотр тарифов не позволит им зарабатывать на доставке пенсий, а всего лишь позволит «выйти в ноль». Сейчас у «Укрпочты» есть 11,5 тысяч отделений по всей Украине. В случае, если тариф не будет пересмотрен, 7 тысяч из них придётся закрыть, а это – около 25 тысяч уволенных сотрудников из 72 тысяч работающих.

- Мы не хотим этого делать. Тем не менее, если не сделаем, уже с февраля возникнут проблемы элементарно с доставкой тех же пенсий, периодических изданий, товаров в отделения «Укрпочты», - отметил он.

В то же время на вопрос замглавы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи о том, какое количество отделений могут сократить на Николаевщине, Косоруков не смог ответить.

- Мы надеемся, что мы будем всё-таки услышаны и нам к этому процессу в принципе подойти не придется. Мы надеемся, что до 1 декабря мы все-таки увидим изменения в сложившейся ситуации. Если так и будет, то мы это решение без сомнений пересмотрим. Мы зафиксировали срок, поставили в известность все заинтересованные органы, - рассказал Косоруков, добавив, что «Укрпочта» не будет продлевать контракт на 2019 год, если пересмотр не состоится.

В свою очередь Гайдаржи порекомендовал ему, в случае принятия решения о закрытии отделений, сообщить об этом руководству ОГА для обдумывания путей решения этой проблемы, так как в области есть населённые пункты, жители которых не имеют альтернатив «Укрпочте» в вопросе получения пенсий.

Валентин Гайдаржи Егор Косоруков

Также по словам Косорукова, в Николаевской области «Укрпочта» обслуживает более 100 тысяч пенсионеров. Сейчас тариф на доставку пенсий в городах составляет 0,79%, а для жителей сёл – 1,56%. Они просят поднять его в 0,2 раза.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко хочет, чтобы «Ощадбанк» за свои средства провел до конца года интернет в школах области.