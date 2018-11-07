В управлении статистики посчитали, сколько составила средняя зарплата в Николаевской области

В Николаевской области в сентябре 2018 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий составила 8 тысяч 251 гривну, что на 0,3% больше, чем в августе и на 19,6%, чем в сентябре прошлого года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области

В сообщении указана сумма зарплаты «брутто», т.е. без вычета налогов. В то же время в сентябре реальная заработная плата в регионе по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,7%, а с сентябрем 2017 – выросла на 10,7%.

Высокими были начисления на предприятиях складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 13182 гривен; по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 12424 гривен; металлургического производства, производства готовых металлических изделий – 11645 гривен; государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 11206 гривен.

Задолженность по выплате заработной платы работникам в течение сентября выросла на 2,5 миллиона (на 2,2%) и на 1 октября составила 117,4 миллиона гривен.

Напомним, что ранее в ГФС Николаевщины напомнили предпринимателям о штрафах за неоформленных работников и зарплату «в конвертах».