«Купила автомобиль у гражданского мужа за 10 гривен»: НАПК составила протокол на вице-спикера Рады Сыроид

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларации вице-спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид и направило в суд три протокола об административном правонарушении.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В сообщении речь идет о том, что нарушения были зафиксированы в декларациях Сыроид за 2015 - 2017 годы. В частности, нардеп указала в одном из документов, что приобрела автомобиль у гражданского мужа за 10 гривен.

Речь шла о том, что покупка машины «Suzuki Grand Vitara» осуществлялась на основании биржевого договора. Несмотря на то, что сделка была оценена в 10 гривен, в тех же декларациях указано, что предыдущий владелец купил авто за 180 тысяч гривен.

Напомним, НАПК обязало Сенкевича открыть служебное расследование против директора «Николаевэлектротранса»