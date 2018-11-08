На Николаевщине реализация проектов, получивших поддержку Госфонда регионального развития, находится на завершающей стадии

В среду, 7 ноября, заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи провел оперативное совещание по вопросам выполнения проектов, реализуемых за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Согласно полученной информации большинство работ, которые выполняются за счет ГФРР находятся на завершающей стадии. Валентин Гайдаржи обратил внимание участников совещания на важности четкого соблюдения установленных сроков, при этом все проведенные работы должны быть надлежащего качества.

«Руководители райгосадминистраций, органов местного самоуправления должны держать процесс выполнения работ на постоянном контроле. Считаю целесообразным рекомендовать подрядчикам работать в том числе и в выходные дни, пока позволяют погодные условия. Напомню, принципиальная позиция главы ОГА Алексея Савченко, на чем он лично неоднократно подчеркивает и требует - соблюдение надлежащего качества работ. Все что мы делаем - делаем для блага людей, и об этом всегда необходимо помнить», - отметил Валентин Гайдаржи.

В ОГА также напомнили, что в этом году средства Государственного фонда регионального развития выделено на:

- реконструкцию школы-интерната № 3 в г. Николаеве – 9 миллионов 500 тысяч гривен;

- реконструкцию Еланецкой гуманитарной гимназии в пгт Еланец – 1 миллиона 300 тысяч гривен;

- реконструкцию школы в с. Михайловка Казанковского района – 2 миллиона 600 тысяч гривен;

- ремонт школы в пгт Арбузинка - 1 миллион гривен;

- ремонт здания гимназии в пгт Братское - 1 миллион гривен;

- строительство спортплощадок Николаевской областной школы высшего спортивного мастерства в г. Николаеве – 13 миллионов 700 тысяч гривен;

- строительство спортзала гимназии № 1 в г. Южноукраинске – 6 миллионов 700 тысяч гривен;

- строительство бассейна для плавания сборного типа в г. Баштанка - 3 миллиона гривен;

- приобретение спортивного оборудования для комплексной детско-юношеской спортивной школы «Коммунаровець» - около 300 тысяч гривен;

- приобретение компьютеров и оргтехники, мультимедийного оборудования для Николаевского областного дома художественного творчества - более 765 тысяч гривен.

Предусмотрены ремонты в медицинских учреждениях области и закуплено для них дорогое оборудование. В частности, предусмотрены средства на:

- реконструкцию лечебного корпуса (А3) Баштанской центральной районной больницы – 2 миллиона 500 тысяч гривен;

- реконструкцию корпусов Казанковской центральной районной больницы – 10 миллионов 300 тысяч гривен.