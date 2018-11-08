На реконструкцию спорткомплекса «Зоря» нужно около ₴80 миллионов, - мэр Николаева Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.

Об этом шла речь в ходе пресс-конференции мэра касательно картодрома, который состоялся в четверг, 8 ноября.

По словам Сенкевича, эта сумма на реконструкцию спорткомплекса без учета заработной платы работников, а также содержания комплекса на время ремонта, и она является предварительной.

– Впереди у нас принятие в городскую собственность спортивного комплекса «Зоря». По предварительным оценкам, неофициально, нужно около 80 миллионов гривен только для того, чтобы его восстановить и дальше эксплуатировать. А это еще и люди, и ставки, и средства для содержания данного комплекса, - сказал он.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс.