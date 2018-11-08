Топовые предприниматели Украины готовы прокачать бизнес-скилы николаевцев

25 ноября в Николаеве впервые состоится масштабное бизнес-событие – «Конференция предпринимателей №1». Нетворкинг с лучшими столичными бизнесменами, а также представителями бизнеса Юга Украины, 12 спикеров, которые способны прокачать тебя и твои идеи, 30 готовых франшиз, и многое другое.

Об этом сообщает интернет-журнал "NikLife".

Генеральный партнер: группа компаний «Прометей». Партнеры мероприятия: Укрсиббанк и ТАСкомбанк. Медиа партнеры: рекламное агентство «Позитив», сеть кинотеатров «Multiplex», Radio Kvartal, информационный портал «Преступности.НЕТ», информационный портал «Новости N», информационный портал 0512 UA, 35 канал, рекламное агентство «Мармелад», ALPRI Aluminium Systems GROUP, NikLife, блог о городе Николаеве «Nik City». Конференция пройдет при поддержке николаевского городского головы и Николаевского городского совета. О мероприятии:

«Конференция предпринимателей №1», будет проведена 25 ноября в концерт-холле «Юность» (г. Николаев, Богоявленский проспект, 39А).

Мероприятие основывается на целях национальной «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года» и приоритетных задачах «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Николаеве».

Инициаторы мероприятия - основатель фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и основатель IT-компании «Template Monsters» Давид Арахамия.

На конференции участники смогут познакомиться с кредитными и лизинговыми предложениями ведущих банков страны: Укрсиббанк, ТАСкомбанк, Приватбанк, Райфайзен Банк Аваль, Банк Південний, Мотор Банк, OTP Банк. Также на конференции будет присутствовать компания Franchise Group - консалтинговая компания, предоставляющая полный спектр услуг в сфере франчайзинга и являющаяся лидером отрасли с 9-летним опытом работы. История Franchise Group берет начало в 2007 году, когда рынок франчайзинга в Украине только зарождался, поэтому компания своей деятельностью и заявленными высокими стандартами работы сыграла ведущую роль в формировании отрасли. Участники смогут ознакомиться с 30-ю готовыми для приобретения франшизами, которые были отобраны специалистами Franchise Group.

Гости конференции смогут увидеть преимущества консалтинговой сферы бизнеса на примере компании Высоцкий Консалтинг, которая стремится создать культуру эффективного применения инструментов управления в бизнесе. Сделать мир бизнеса хорошо организованным и эффективным, а владельцев компаний - компетентными и успешными. Эта компания неоднократно занимала первые места на различных конкурсах торговых марок. Так в 2014 году приняла участие в конкурсе торговых марок «Фавориты Успеха», где в категории «Тренинговая компания» получила награду «Абсолютный Фаворит успеха». За 2014 год они получили награду в номинации «Народное признание», а в 2015 году - «Безупречная репутация». В том же 2015 году компания одержала победу в номинации «Лучшая консалтинговая компания 2015 года». В 2016 году компания Высоцкий Консалтинг получила награду «Звезда качества».

Для предпринимателей, которые ведут свой бизнес в интернете, будет интересно познакомиться с компанией Netpeak Cluster Ukraine. Участники кластера получают много преимуществ: постоянная поддержка и консультирование по ведению кампаний в Google AdWords; подарочные сертификаты на 2000 грн всем владельцам новых и восстановленных аккаунтов Google AdWords, сертификат получит каждый новый пользователь Google AdWords, соответствующий общим правилам выдачи сертификатов; ежемесячные онлайн и офлайн встречи, семинары и тренинги от ведущих специалистов украинских и международных компаний; постоянные скидки и подарки от партнеров компании; закрытые бизнес-встречи и круглые столы с экспертами и лидерами мнений в рамках партнерской программы; менторская программа для прокачки бизнеса при помощи экспертов.

Спикеры конференции:

Александр Сенкевич – Николаевский городской голова. «Предпринимательство и городская власть. Взгляд изнутри с обеих сторон. Способы продуктивного взаимодействия».

Давид Браун – серийный предприниматель – основатель TemplateMonster и Weblium.com г. Киев. «Масштабирование бизнеса. Стратегии возможного роста».

Рафаэль Гороян – основатель группы компаний «Прометей», г. Николаев. «Эффективная стратегия развития крупной компании».

Костя Браво – бизнесмен, инвестор, основатель и ведущий Youtube-канала KOSMOPOLIT. г. Киев. «Как построить личный бренд и использовать его в бизнесе».

Андрей Длигач – основатель Advanter Group. Стратег и футуролог, г. Киев. «Как технологии будущего влияют на бизнес настоящего».

Артём Бородатюк – основатель группы компаний Netpeak Group, организатор многочисленных конференции, г. Одесса. «Организация социального бизнеса в городском пространстве. Опыт 4city в Одессе».

Александр Кравченко – основатель самой большой сети сертифицированных клубов по кроссфиту в Украине, фитнес-блогер, г. Киев, «Как не наступить на грабли в момент, когда в бизнес заходит инвестор».

Константин Скорини - основатель франчайзинговой сети ресторанов Scorini (18 ресторанов в разных городах Украины). г. Киев, «Опыт построения франчайзингового бизнеса с нуля».

Максим Бревда – олснователь сети фитнес-клубов «Gym Style», г. Николаев. «Спорт и бизнес. Дело на всю жизнь. Как хобби превратить в бизнес».

Олег Калашников – коуч, ментор, бизнес-консультант, автор книги «В Рай на S Классе»; г. Харьков, «Выход на высокий уровень самоактуализации через осознанные продажи».

Мирослава Козачук – совладелец и исполнительный директор компании Franchise Group, автор проекта «Первая школа франчайзинга». г. Киев, «Франчайзинг – точка роста».

Александр Духота - Директор по развитию VISOTSKY CONSULTING CIS, г. Киев. «Как разработать работающую структуру компании».

Дата: 25 ноября

Место: концерт-холл «Юность»

Билеты: conference.mk.ua