Исполком Николаевского горсовета согласовал «доработанное» перераспределение ₴ 160 миллионов бюджета города

Исполнительный комитет Николаевского городского совета 9 ноября поддержал перераспределение бюджета на сумму около 160 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее бюджетная депутатская комиссия несколько раз пыталась согласовать проект решения. Во время сессии 7 ноября глава постоянной депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития Александр Бернацкий заявил, что на комиссии депутаты решили внести изменения в перераспределение бюджетных средств – сессию приостановили, а проект решения направили на согласование исполкома.

Во время заседания исполнительного комитета мэр Александр Сенкевич внес в повестку дня этот вопрос, отметив, что даже не смотрел проект решения.

– Было предложено комиссии доработать данный проект решения. Комиссия доработала. То, что мы с вами им предложили, они там то выкинули, то засунули, сделали, как говорят, то, что считают нужным. Я согласился с этим, даже не заглядывая. Я не видел этого проекта решения. Я доверяю профессионализму, так скажем, депутатского корпуса, депутатской комиссии, – сказал Сенкевич.

С отчетом выступила глава департамента финансов Вера Святелик. После этого исполком единогласно поддержал перераспределение в бюджет.

Отметим, сегодня, 9 ноября также еще снова соберется бюджетная депутатская комиссия, а после этого депутаты соберутся на сессии горсовета для итогового утверждения бюджетных изменений.

Напомним, что николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что перераспределение бюджетных средств затягивалось из-за политического кризиса внутри депутатского корпуса. Также Сенкевич заявлял, что к концу года неиспользованными из бюджета города останется сумма меньше, чем 500 миллионов гривен.