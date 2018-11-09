С начала года на Николаевщине госисполнители взыскали более 100 миллионов долгов по алиментам

Иллюстрация из интернета За 10 месяцев 2018 года государственные исполнители области взыскали более 100 миллионов гривен долгов по алиментам.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области, сообщают в их пресс-службе.

По словам начальника управления Романа Возняка, больше половины этой суммы вернули благодаря примененным ограничениям. Всего они вынесли 22 420 процессуальных решений об ограничении должников в праве выезда за границу, управлению транспортными средствами, пользование оружием, охоты и тому подобное.

Также в ходе мероприятия упоминалось, что сейчас для должников по алиментам возможна и уголовная ответственность.

«Если человек уклоняется от уплаты алиментов, то в таком случае будет обязан пойти на общественные работы и заработанные средства отдать ребенку. Если же должник отказывается заниматься общественными работами, для него наступает уголовная ответственность. Такому нарушителю предусмотрен административный арест сроком на 5-7 суток, а в случае злостного уклонения лица от отбывания общественно-полезных работ, предусматривается лишение свободы сроком до 2 лет», - отметил глава Николаевской юстиции.

В свою очередь начальник отдела аналитики и статистики Елена Ткаченко рассказала, что с начала года они взыскали более 38 миллионов гривен долгов по заработной плате.

Роман Возняк, Елена Ткаченко Также в управлении отметили, что среди крупнейших должников по выплате заработной платы остаются ООО «Мостостроительный отряд №73» и ГП «Украинский радиотехнический институт», которые должны работникам 2,7 миллионов гривен и 2,3 миллиона гривен.

Примечательно, что сейчас работает публичный реестр должников, в котором собраны и систематизирована информация о лицах, которые имеют долги по алиментам, предприятия, которые задолжали зарплату своим сотрудникам, а также должников, которые препятствуют одному из родителей видеться с ребенком. Найти реестр можно на официальном сайте Министерства юстиции Украины, или перейдя по ссылке erb.minjust.gov.ua.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

С 6 февраля начинали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц. Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что неуплата алиментов будет основанием для недопуска на госслужбу.

Также стоит отметить, что в Украине почти 100 тысячам должников по выплате алиментов запрещен выезд за границу.

Ранее сообщалось, что на жителя Николаевщины открыли уголовное производство за неуплату 40 тысяч гривен алиментов.