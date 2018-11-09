С начала года на Николаевщине госисполнители взыскали более 100 миллионов долгов по алиментам

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Иллюстрация из интернета
За 10 месяцев 2018 года государственные исполнители области взыскали более 100 миллионов гривен долгов по алиментам.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области, сообщают в их пресс-службе.

По словам начальника управления Романа Возняка, больше половины этой суммы вернули благодаря примененным ограничениям. Всего они вынесли 22 420 процессуальных решений об ограничении должников в праве выезда за границу, управлению транспортными средствами, пользование оружием, охоты и тому подобное.

Также в ходе мероприятия упоминалось, что сейчас для должников по алиментам возможна и уголовная ответственность.

«Если человек уклоняется от уплаты алиментов, то в таком случае будет обязан пойти на общественные работы и заработанные средства отдать ребенку. Если же должник отказывается заниматься общественными работами, для него наступает уголовная ответственность. Такому нарушителю предусмотрен административный арест сроком на 5-7 суток, а в случае злостного уклонения лица от отбывания общественно-полезных работ, предусматривается лишение свободы сроком до 2 лет», - отметил глава Николаевской юстиции.

В свою очередь начальник отдела аналитики и статистики Елена Ткаченко рассказала, что с начала года они взыскали более 38 миллионов гривен долгов по заработной плате.

Роман Возняк, Елена Ткаченко
Также в управлении отметили, что среди крупнейших должников по выплате заработной платы остаются ООО «Мостостроительный отряд №73» и ГП «Украинский радиотехнический институт», которые должны работникам 2,7 миллионов гривен и 2,3 миллиона гривен.

Примечательно, что сейчас работает публичный реестр должников, в котором собраны и систематизирована информация о лицах, которые имеют долги по алиментам, предприятия, которые задолжали зарплату своим сотрудникам, а также должников, которые препятствуют одному из родителей видеться с ребенком. Найти реестр можно на официальном сайте Министерства юстиции Украины, или перейдя по ссылке erb.minjust.gov.ua. 

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

С 6 февраля начинали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц. Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что неуплата алиментов будет основанием для недопуска на госслужбу.

Также стоит отметить, что в Украине почти 100 тысячам должников по выплате алиментов запрещен выезд за границу

Ранее сообщалось, что на жителя Николаевщины открыли уголовное производство за неуплату 40 тысяч гривен алиментов.

Людмила Жерновская

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