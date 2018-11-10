США на год продлили сроки завершения сделок с компаниями владельца НГЗ Дерипаски

Соединенные Штаты в пятницу, 9 ноября, заявили, что откладывают применения санкций к российским компаниям En +, «Русал» и Группа ГАЗ, поскольку их главный акционер Олег Дерипаска работает над планом сокращения его доли.

Об этом пишет Reuters, передает «Европейская правда».

Министерство финансов США дало российскому олигарху Олегу Дерипаске времени до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях, но заявило накануне, что перенесло этот срок до 7 января 2019 года. Таким образом США продлили срок досрочного завершения сделок по участию в капитале российских компаний, что предусматривают санкции.

«Компании предлагают существенные изменения в корпоративном управлении, которые могут привести к существенным изменениям в контроле над этими санкционированными юридическими лицами», - сказали в Минфине.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство финансов США готово исключить российского производителя алюминия «Русал» из санкционного списка.

Также сообщалось, что объединенная компания «РусАл», в который входил «Николаевский глиноземный завод», Олега Дерипаски в августе начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, так как предприятие лишилось рынков сбыта из-за американских санкций.

Ранее сообщалось, что по требованию Министерства финансов США на Кипре заморозили счета российского миллиардера Олега Дерипаски.

Кроме того, компания En+ Group Plc заявила о существенном прогрессе в переговорах с Минфином США по поводу отмены санкций в отношении компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.