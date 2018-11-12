Глава Николаевского облсовета Москаленко призывает Сенкевича и нардепов к финансированию покупки дорогостоящего оборудования для онкодиспансера

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призывает Николаевского городского голову Александра Сенкевича, депутатов Николаевского городского совета и народных депутатов Украины к финансированию приобретения дорогостоящего оборудования для Николаевского областного онкологического диспансера.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

По инициативе председателя областного совета Москаленко 14 ноября в Николаевском областном онкологическом диспансере Николаевского областного совета состоится выездное заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма с участием депутатов постоянной комиссии областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций; депутатов постоянных комиссий Николаевского городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития; по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта с целью координации усилий по приобретению дорогостоящего медицинского оборудования для Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета.

В который раз глава областного совета Москаленко акцентирует на решении проблемных вопросов, связанных с приобретением дорогостоящего медицинского оборудования и проведения ремонта радиологического отделения онкологического диспансера с последующим его оснащением необходимым оборудованием.

Учитывая, что Николаевская область по заболеваемости онкологией занимает 1 место в Украине, а по смертности - 2 место, несмотря на то, что длительное время вопросы материально-технического обеспечения областного онкологического диспансера, который оказывает медицинскую помощь всем жителям области и является единственным профильным учреждением по лечению онкологических заболеваний, не решались, а Николаевский областной совет не имеет возможности решить их за счет средств областного бюджета, глава областного совета Москаленко инициировала привлечение средств государственного и местных бюджетов для скорейшего решения этих насущных вопросов.

С целью привлечения средств государственного бюджета для решения проблемных вопросов областного онкологического диспансера Николаевского областного совета председатель областного совета обратилась к народным депутатам Украины от Николаевской области по направлению части субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, которая распределяется по предложениям народных депутатов Украины, и пригласила их к участию в выездном заседании профильной постоянной комиссии областного совета.