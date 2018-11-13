До конца года подрядчик отремонтирует только треть крыши николаевской «Надежды»

В николаевском спортивном комплексе «Надежда», где сейчас проходит капитальный ремонт, фирма-подрядчик «Голден-Буд» до конца года планирует отремонтировать треть площади кровли.

Об этом стало известно во вторник, 13 ноября в ходе выездного рабочего совещания мэра Александра Сенкевича, - сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Как известно в текущем году запланировано выполнение первой очереди - наружных работ. На это из городского бюджета выделили 4 миллиона гривен.

«На сегодняшний день продолжается реконструкция фасада здания и крыши, заменены окна на энергосберегающие. Планируется облегчить конструкцию фасада, состояние которой значительно ухудшилось с годами из-за технических ошибок при строительстве здания. Ведутся штукатурные работы», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на днях владельцем было демонтировано паркетное покрытие, а сам спорткомплекс уже закрыт для посещений в целях соблюдения техники безопасности.

«По словам подрядчика, продолжить ремонт крыши пришлось на несколько дней позже в связи с заменой оконных блоков. Начальник управления капитального строительства Роман Бохин отметил, что согласно с запланированным финансированием до конца текущего года планируется отремонтировать до 30% площади кровли», - сообщает пресс-служба.

В тоже время Сенкевич призвал подрядчика активизировать ход работ и подчеркнул, что «главная задача, которую ставит власть подрядчику - обеспечение качественного выполнения ремонта».

«Принципиально важно ускорить темпы выполнения работ, учитывайте погодные условия. Ошибок больше быть не должно. Поэтому усиливайте бригаду, продолжайте ремонт быстро и качественно», - сказал мэр.

В частности он поручил подрядчику подготовить детальный календарный план, в котором будут определены все текущие и долгосрочные задачи, а также срок их выполнения.

Как известно, ранее в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за дождя вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность.

В частности, сообщалось, что именно по настоянию Федерации баскетбола спорткомплекс «Надежда» не был закрыт на время проведения ремонтных работ, так как было запланировано проведение мероприятий.

Позже стало известно, что николаевский спорткомплекс «Надежда» закроют на ремонт до марта 2019 года. До этого момента в здании нельзя будет проводить тренировки и баскетбольные матчи.

Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняет ООО «Голден-Буд» по заказу управления капитального строительства Николаевского городского совета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.