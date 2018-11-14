В Бельгии рабочим завода по ошибке начислили по 30 тысяч евро премии

Работники бельгийского сталелитейного завода обнаружили, что на их зарплатных карточках каким-то образом оказались дополнительные 30 тысяч евро.

Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

Правда, уже вскоре стало понятно, что это было обычной ошибкой – на самом деле их работодатель собирался перечислить им гораздо меньший бонус в 100 евро. Теперь компания из города Шарлеруа требует от своих работников вернуть деньги обратно.

Однако часть из них уже успела потратить полученные средства – кто-то использовал их, чтобы рассчитаться со своими долгами, а кто-то – потратил их в казино. Пока не ясно, сколько именно работников получили дополнительные 30 тысяч. Всего в компании работают 230 человек. Как пишут СМИ, зарплата многих из них составляет около 1600 евро в месяц. По некоторым данным, бонус получило относительно небольшое количество рабочих.

- Я был шокирован, когда увидел на своем счету столько средств, - говорит один из работников, который попросил не раскрывать его имя. - Однако для меня было очевидно, что произошла ошибка. Поэтому я не трогал эти деньги – я просто взял свою зарплату, а всего прочего на всякий случай не касался.

Местные законы в этом вопросе однозначны: ошибочно зачисленные средства должны быть возмещены в полном объеме, говорит юрист Этьенн Пире. По его словам, единственное, на что могут рассчитывать работники – это получить право отдать средства не сразу, а через некоторое время.

В конце августа похожая история произошла в Австралии: тогда человек ошибочно получил в 100 раз большую зарплату, чем должен. Соблазну потратить деньги он не поддался и вернул все деньги по собственной инициативе.

Напомним, что в Николаевской области в сентябре 2018 года средняя заработная плата работника предприятий составила 8 тысяч 251 гривну (без вычета налогов).