У главы ФФУ нашли незадекларированных расходов на 21 миллион – о шикарной жизни рассказал Instagram его сожительницы

Андрей Павелко Благодаря социальным сетям гражданской жены журналисты нашли у главы бюджетного комитета парламента и Федерации футбола Украины Андрея Павелко незадекларированные жилье, «Bentley» и других расходов на 21 миллион гривен.

Об этом говорится в расследовании Анатолия Остапенко для программы «Наші гроші».

Андрей Павелко – глава бюджетного комитета и по совместительству председатель Федерации футбола Украины. Хотя официально он холост, после скандальной публикации фото, на котором ребенок в салоне элитного авто играет с Кубком Лиги Чемпионов, в публичном пространстве появилась информация, что эта девочка – падчерица Павелко, а ее мать Екатерина Чаус – гражданская жена народного депутата.

Хотя Павелко не признал, что имеет незадекларированную семью, в ноябре журналисты зафиксировали кортеж нардепа и автомобиль Екатерины Чаус у ресторана Fabius. Они вместе находились на праздновании дня рождения другого депутата от БПП Максима Ефимова и вместе покинули заведение.

В декларации за 2017 год Павелко не указал ни одного объекта недвижимости в собственности или пользовании. Однако благодаря соцсетям журналисты нашли квартиру, в которой он жил почти два года. Это элитная новостройка в центре Киева. По деталям фотографий – узору на полу, стульям и интерьеру квартиры – журналисты нашли именно эту квартиру. На сайте аренды недвижимости даже размещена фотография стены в этой квартире с надписью «Happy Birthday Liza». Лиза – это дочь Екатерины Чаус и падчерица Андрея Павелко.

Сейчас квартира сдается в аренду за 17 тысяч долларов в месяц, а стоимость ее покупки – более 2 миллионов долларов. Цена объясняется тем, что помещение в 320 кв.м украшено покрытием из гальванического золота, с отдельной комнатой для гардероба, камином и шкафом для вина. Судя по фотографиям Екатерины в соцсетях, семья Павелко проживала там минимум два года, аренда в этот период составила почти полмиллиона долларов.

На фото Екатерина Чаус засветила ценную ювелирку, в частности комплект Van Cleef общей стоимостью почти 2 миллиона гривен. Также в социальных сетях Екатерина Чаус выставляет фотографии с многочисленных курортов. В конце 2014 года в социальной сети Вконтакте она запостила фотографии с описанием: «Маврикий». Благодаря фасаду здания на заднем плане фотографии журналисты определили точный отель – это пятизвездочный Royal Palm Mauritius. Недельный тур на двоих стоит 200 тысяч гривен.

Зимой 2015 Екатерина вместе с мужем отдыхала в одном из самых дорогих отелей на Мальдивах – Cheval Blanc. На название учреждения указывает аббревиатура «СB» на седле велосипеда, который попал на снимок. Второй раз Екатерина уехала отдыхать на Мальдивы через год. На этот раз журналисты определили место отдыха благодаря панораме острова и гамаку на фото. Недельный отдых на двоих в этом отеле стоит полмиллиона гривен.

Весной 2015 Екатерина Чаус постит фото из пятизвездочного отеля Four Seasons Resort Seychelles. Недельный тур стоит 8 тысяч долларов. А летом 2015 она ​​уже в Турции. На фотографии попал узор плитки и фасад зданий вилл. Неделя отдыха в этом отеле стоит 10 тысяч долларов. Среди других Екатерина запостила отдых в пятизвездочных отелях Монако и Арабских Эмиратов.

Также Екатерина Чаус позирует возле частного самолета Challenger 350. Согласно описанию под фотографией, она направлялась из Милана в Париж. Перелет в одну сторону стоит примерно 8 тысяч евро.

На фотографиях в инстаграме дочери Екатерины Чаус, то есть падчерицы Павелко Лизы, выложены фотографии из салона автомобиля Bentley Continental 2010 года выпуска. Сейчас такая машина стоит больше 100 тысяч долларов. Она была зарегистрирована на Екатерину в день ее рождения. На странице Спрашивай.ру Екатерина рассказала, что этот автомобиль ему подарил лично Андрей Павелко. Впоследствии Bentley продали, а Екатерина Чаус стала владелицей Range Rover 2017 выпуска. Его цена стартует от 120 тысяч долларов.

Именно на нем в 2017 году в центре Киева Екатерину Чаус остановила патрульная полиция. Согласно протоколу, она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако дело закрыли за истечением сроков давности. Кроме этого, Андрей Павелко подарил автомобиль Range Rover Evoque 2012 года выпуска своей теще. На сайтах по продаже автомобилей такую ​​модель можно найти за 30 тысяч долларов.

В свою электронную декларацию за 2017 Павелко внес 15 часов, арендованный автомобиль Lexus и 30 миллионов гривен наличными. Этот объем наличности остается практически неизменным уже три года, несмотря на многомиллионные затраты, которые засветила в своих социальных сетях Екатерина Чаус.

Всего, по подсчетам журналистов, за три года в обход декларирования неофициальная жена Павелко засветила в социальных сетях расходов на 21 миллион гривен, не отраженных в декларации нардепа.

Напомним, что Екатерина Чаус является экс-супругой николаевского футболиста Константина Чауса, который играет за МФК «Николаев-2».