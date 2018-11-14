«Николаевкоммунтрас» заключил договора реструктуризации долгов с ЖКП «Південь» и «Бриз»

Андрей Цизин Николаевское коммунальное предприятие «Николаевкоммунтрас» заключило договора реструктуризации долгов с ЖКП «Південь» и «Бриз».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил директор КП Андрей Цизин.

Как известно, после проведения конкурса в Ингульском и Корабельном районах Николаева их обслуживает управляющая компания «Місто для людей-Миколаїв». После этого ЖКП «Південь», которое являлось монополистом по обслуживанию домов в Ингульском районе, прекратило свою работу. На данный момент у предприятия арестованы счета, а весь персонал уволен. Также существует задолженность по заработной плате и перед другими предприятиями. В частности речь идёт о «Николаевлифт», по иску которого и были заблокированы счет ЖКП и «Николаевкоммунтранс».

- У нас есть договор реструктуризации с ними. Пытаемся, чтобы они нам вернули наши заработанные деньги. Это ЖКП «Південь» и «Бриз», - рассказал Цизин.

Также директор КП отметил, что они продолжают работу по переводу на прямое абонирование жильцов домов в Ингульском и Корабельном районах, а главной проблемой предприятия назвал необходимость приобретения коммунальной техники и мусорных контейнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Ингульский и Заводский районы Николаева задолжали коммунальному предприятию «Николаевкоммунтранс» за вывоз мусора 2 миллиона 539 тысяч 355 гривен.