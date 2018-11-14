Экс-министр инфраструктуры Украины может возглавить одну из крупнейших сетей заправок

Экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский стал советником врио генерального директора компании WOG Михаила Романова.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на информированные источники.

Романов был назначен на свою должность в срочном порядке из-за неожиданного увольнения предыдущего руководителя – Сергея Корецкого. Корецкий уволился 29 октября, заявив о намерении заняться собственными проектами. Сейчас WOG занимается поиском кандидата для назначения на должность CEO на постоянной основе.

По словам собеседника, не исключено, что с должности советника Пивоварский пересядет в кресло генерального директора.

Напомним, в 2016 году мультимиллионер и экс-глава администрации президента Борис Ложкин и Пивоварский основали консалтинговую компанию Самаан Капитал. В 2017 компания приобрела активы в Германии. В мае 2018 года Пивоварский перестал быть руководителем компании.