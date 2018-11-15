Глава «Укравтодора» подтвердил, что трасса Н-14 на Николаевщине будет бетонной

Трасса Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» от границы Кировоградской области до Николаева будет сделала в бетоне в качестве эксперимента.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак.

– Это будет немного как эксперимент в Украине, потому что это уже совсем другое содержание дороги, в том числе, и зимнее. Начинаем наконец-то ремонт, уже есть подписанный договор с победителями тендеров. Уже прописана специальная программа в бюджете на следующий году. Я надеюсь, что депутаты утвердят его, – сказал Новак.

Напомним, что по решению Кабинета Министров Украины у Николаевской области забрали 99 миллионов гривен, которые предназначались на ремонт и реконструкцию дорог.

После этого исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что собирается покинуть должность, если в область не вернут 99 миллионов гривен.

В свою очередь, народные депутаты Украины от Николаевщины обратились к Кабинету министров и премьер-министру с просьбой приостановить решение, согласно которому выделенные на ремонт дорог в области 99 миллионов гривен перераспределены на другие регионы Украины.

7 сентября, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередную сессию и поддержали обращение в Кабинет Министров, с просьбой пересмотреть финансирование ремонтных работ на дорогах области.

В среду, 12 сентября, уже второй день продолжается митинг жителей села Воссиятское в Николаевской области, - люди перекрывают трассу Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий» с требованием к Кабинету Министров Украины вернуть 100 миллионов на ремонт дороги.