С 1 января доступ к кабельному телевидению в Украине может подорожать на 15-40%

С 1 января 2019 года заметно увеличится стоимость услуг платных телевизионных сервисов, включая кабельное телевидение, IPTV, телевидение на базе других технологий. В зависимости от региональных особенностей, набора телевизионных каналов и различных экономических показателей деятельности провайдеров, абонентская плата может вырасти на 15-40%.

Об этом заявила председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная, сообщает «Itc.ua».

Согласно данным Государственной службы статистики Украины за первое полугодие 2018 года, средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, в Украине уже составляет около 72 грн. Но рост тарифов продолжается. Это обусловлено существенным повышением платы за использование прав на интеллектуальную собственность производителями украинского контента, необходимостью увеличения заработной платы работникам, увеличением платы за электроэнергию и т.п. Так, минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами могут составлять примерно 56-70 грн, в зависимости от благополучия региона. Но, скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов. Это нужно делать для того, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность телевизионной услуги по сравнению с бесплатным эфирным цифровым телевидением.

Повышение платежей для абонентов кабельного телевидения обосновывается необходимостью увеличения объёмов финансирования производства украинского контента, создания украинских историй. При этом доступ к украинским каналам, являющимися лидерами просмотров, остаётся бесплатным для зрителей спутникового, эфирного цифрового телевидения и в сети интернет. Но кабельным сетям приходится платить за доступ к контенту. Это создаёт неравенство условий для развития различных предприятий связи в сфере телевидения.

Хотя в 2019 году сюрпризы могут ожидать и пользователей спутникового телевидения. Как сообщил директор направления платного ТВ «1​​+1 медиа» Ярослав Пахольчук, 31 мая 2019 планируется прекратить бесплатный доступ зрителей спутникового телевидения к ведущим украинским телеканалам путём кодирования их сигнала надёжной системой условного доступа. После кодирования пакет спутникового телевидения с украинскими телеканалами будет стоить примерно 70 грн. Ярослав Пахольчук считает, что после кодирования спутникового сигнала украинских телеканалов ожидается увеличение абонентов платного телевидения на 2 млн пользователей.

Напомним, что с осени в Украине перестало работать аналоговое ТВ.