«Работы идут», – В «Укрзалізниці» заявили, что дали ₴7 миллионов на ремонт туалета николаевского ж/д вокзала и работы идут

7 миллионов, которые предназначались на ремонт туалетов в железнодорожном вокзале Николаева, уже выделили и работы проводятся.

Об этом в комментариях «Преступности.НЕТ» заявил член правления ПАТ «Укрзалізниці» Ремигиуш Пашкевич.

По его словам, из планов на вокзал пока что главный – это ремонт туалета. А проект реконструкции нужно переделать, поскольку он не современный.

— Мы выполняем до конца года то, к чему мы стремились в этом году – к улучшению в общих чертах санитарного узла на вокзале. Туалет в ужасном состоянии. Что касается проекта вообще модернизации или реконструкции вокзала, это будем обсуждать еще раз, потому что проект, который существует, я имею в виду документацию, она на 50% не соответствует современным реалиям, того, чего люди ожидают. Это, возможно, не будет большое здание, что-то небольшое, современное, энергосберегающее, но есть несколько вариантов, - сказал Пашкевич.

Ранее сообщалось, что обещанные деньги на ремонт туалетов на вокзале так и не были выделены. Ремигиуш Пашкевич заявил, что 7 миллионов на ремонт выделили и работы по реконструкции туалетных помещений уже идут.

— Мы выделили 7 миллионов гривен. Работы идут. Мы выделили деньги на ремонт туалета. В этом году было выделение денег, до конца года туалет будет отремонтирован, - сказал Ремигиуш Пашкевич.

Также он добавил, что сразу по окончанию экономического форума, который проходил 14 ноября в Николаеве, он собирается обратиться к замначальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзалізниці» Александра Красноштана, с которым они вместе хотят решить вопрос продолжения первой колеи, чтоб на нее мог заезжать поезд сообщением «Николаев-Киев».

— Я сразу после окончания этого форума, Красноштан уже договорился с людьми, которые работают на этой станции, как можно продлить первую платформу, чтоб вообще не было проблем. Это итог сегодняшнего дня. Надо разобраться, какие привыкания, что нас ограничивает, - добавил Ремигиуш Пашкевич.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 2 мая 2018 года после поездки на железнодорожный вокзал в Николаеве остался недоволен его внешним и внутренним видом.

Позже сообщалось, что ремонт туалета в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала в Николаеве обойдется в 5,5 миллиона гривен. Его планируют произвести в первую очередь.

Ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского железнодорожного вокзала ведется еще с 2010 года. Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.