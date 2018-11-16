В Николаеве работникам ЖКП «Південь» погасили долг по зарплатам в размере 3,6 миллионов гривен, но пока без отпускных

Николаевцам, работающим на ЖКП «Південь», уже выплатили долги по заработным платам в размере 3 миллионов 680 тысяч гривен.

Об этом стало известно в ходе сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова попросила дать слово и.о. директору Департамента ЖКХ Александру Брыжатому, по поводу выплат долгов по заработным платам работникам ЖЭКов.

Александр Брыжатый сообщил, что решение бюджетной комиссии, касательно выплаты долгов по заработной плате ЖКП «Південь» выполнено и люди получили зарплаты на свои карточные счета.

Игорь Дятлов отметил, что выделялось в общем 15 миллионов гривен, но на все долги по зарплатам ЖЭКов, а не только ЖКП «Південь» и некоторым ЖЭКам на содержание ЖЭКов.

— Перечислено 3 миллиона 680 тысяч ЖКП «Південь» в общем с налогами. Это информация по задолженности на 1 ноября. Также есть информация по остальным коммунальным предприятиям, документы обрабатываются, в ближайшее время подтвержденные суммы будут им перечислены, - заявил Брыжатый.

Депутат горсовета от «Оппозиционного блока» Артем Грозов, подтвердил, что зарплата дейсвтительно выплачена, но без отпускных и выходных выплат и попросил Брыжатого держать в курсе бюджетную комиссию по этому вопросу.

Напомним, что ранее николаевцы жаловались, что у них есть переплата перед ЖКП «Південь», но из-за того, что у них арестованы счета деньги могут не вернуть. Вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что деньги в скором времени вернут.

В частности, Николаевское коммунальное предприятие «Николаевкоммунтрас» заключило договора реструктуризации долгов с ЖКП «Південь» и «Бриз».

Как известно, после проведения конкурса в Ингульском и Корабельном районах Николаева их обслуживает управляющая компания «Місто для людей-Миколаїв». После этого ЖКП «Південь», которое являлось монополистом по обслуживанию домов в Ингульском районе, прекратило свою работу. На данный момент у предприятия арестованы счета, а весь персонал уволен. Также существует задолженность по заработной плате и перед другими предприятиями. В частности речь идёт о «Николаевлифт», по иску которого и были заблокированы счет ЖКП и «Николаевкоммунтранс».