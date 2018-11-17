Судьи и прокуроры стали лидерами по росту пенсий в Украине

В течение прошлого года средняя пенсия в Украине увеличилась с 1 тысячи 828 гривен до 2 тысяч 479 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде, сообщает «Лига.net».

Как говорится в документе, с 2013 по 2016 годы в Украине наблюдается постепенный рост среднего размера пенсии. Однако в 2017 году темпы роста среднего размера пенсии значительно ускорились, по сравнению с 2016 годом, и достигли почти 36%. За три года до этого наблюдался ежегодный рост не больше, чем на 10%. Рост среднего размера пенсии авторы исследования связывают с внедрением пенсионной реформы в 2017 году. С 2013 года по первое полугодие 2018 года размер средней пенсии увеличился в 1,7 раза.

Больше всего в 2017 году (по сравнению с 2016 годом) выросла пенсия у лиц, получающих ее по возрасту, рост которой достиг 41%. Меньше выросла средняя пенсия по случаю потери кормильца (на 31%). Кроме того, средний размер пенсии за выслугу лет сократился на 2% (по сравнению с показателями 2016 года).

В период с 2013 по 2017 больше всего выросли пенсии у судей – в денежном эквиваленте они увеличились на 12,5 тысяч гривен. На втором месте по уровню абсолютного роста – пенсии прокуроров, которые выросли на 3,8 тысячи гривен. Меньше всего выросла пенсия у ученых – на 244 гривны за 4 года. У народных депутатов Украины в 2017 году по сравнению с 2013 пенсии сократились на 171 гривну.

Напомним, 11 октября 2017 года вступила в силу пенсионная реформа. С 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 миллиона человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 гривен. С 1 июля минимальная пенсия выросла до 1435 гривен в связи с повышением прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что в России министру подарили веревку и мыло – так его «поблагодарили» за повышение пенсий на 1%.