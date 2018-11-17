В Британии разыскивают владельца выигрышного лотерейного билета на 76 миллионов фунтов

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В Великобритании разыскивают владельца выигрышного лотерейного билета EuroMillions на более чем 76 миллионов фунтов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Поиски идут в городах Бостон и Скегнес (графство Линкольншир). Розыгрыш состоялся еще 2 ноября, однако владелец билета так и не заявил своих правах на выигрыш.

Если до 1 мая 2019 победитель не появится, приз станет крупнейшим джекпотом Великобритании, на который никто не заявил свои права. Средства лотерея перечислит проектам, которые она финансирует.

Напомним, ранее сообщалось, что в США победитель лотереи выиграл 1,6 миллиарда долларов.

Вадим Богданов

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