Нацбанк выпустит в широкий оборот монеты номиналом пять гривен

В Нацбанке Украины заявили, что в этом году выпустят в оборот монеты номиналом 5 гривен.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишет «Finclub».

- Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 гривен. В этом году 5 гривен могут быть, а 10 гривен – точно нет, они будут в следующие периоды, – заявил Яков Смолий.

Нацбанк в 2018-2020 годах собирался полностью обновить «монетный ряд» гривны. В прошлое уйдут монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, но «металла» в кошельках украинцев не убавится, поскольку к нынешней монете в 1 гривну в обращение добавят монеты 2, 5 и 10 гривен.

- Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен будут выпускаться с целью наполнения коллекционных наборов. Каждый год мы планируем эти банкноты выпускать, но мы не будем выпускать их в оборот, – обещал Яков Смолий.

Напомним, что ранее Нацбанк выпустил сувенирную банкноту в 100 гривен, созданную в дизайне купюр Украинской народной республики.