«Николаевоблтеплоэнерго» объяснило, из чего состоит тариф на отопление и куда идут деньги плательщиков

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщило, что основную часть тарифа за отопление составляет стоимость газа – более 85%.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Постановлением Нацкомиссии от 10 декабря 2018 года №1759 установлены новые тарифы на услуги по централизованному отоплению, предоставляемые населению, а именно для абонентов с приборами учета тепловой энергии 1482,50 гривен/Гкал и без приборов учета – 39,21 гривны за 1 кв.м.

«Многие считают, что чем больше тариф, тем больше обогащаются теплоснабжающие предприятия, но эта мысль ошибочна. Рост тарифа произошел в основном за счет повышения стоимости газовой составляющей, доля которой в тарифе составляет на сегодняшний день 85,14% (диаграмма 1). Например, в 2015 году она составляла 52,64%», - сообщили на предприятии.

Расходы ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в тарифе составляют 14,86%, из которых около 70% заработная плата, 28,5% - электроэнергия, водоснабжение, 1,5% - другие расходы.

В результате неполных расчетов за предыдущие периоды, в соответствии с алгоритмом распределения средств, который устанавливает НКРЭКУ, доля средств, которые получает «Николаевоблтеплоэнерго», уменьшилась до 10%. Средства, уплаченные абонентами, поступают на текущие счета со специальным режимом использования и автоматически в объеме 90% перечисляются поставщику природного газа НАК «Нафтогаз» и газораспределительному предприятию ПАО «Николаевгаз» (диаграмма 2).

10% средств, получаемых «Николаевоблтеплоэнерго», не обеспечивает покрытия всех затрат на производство, поставку и транспортировку тепловой энергии, в результате чего возникает недостаточность оборотных средств, задолженность по выплате заработной платы и налогов, поэтому «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждено постоянно обращаться за финансовой поддержкой к ​​городской власти.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» выражает свою благодарность абонентам, которые своевременно оплачивают выставленные счета. Просим абонентов, имеющих задолженность, срочно оплатить долги предыдущего периода в досудебном порядке. Если нет возможности погасить долг в полном объеме, можно заключить договор реструктуризации, чтобы не доводить до описи, ареста и реализации движимого и недвижимого имущества исполнительной службой», - добавили на предприятии.

По состоянию на 16 января 2019 года задолженность населения за услуги теплоснабжения составляет более 122,4 миллиона гривен.