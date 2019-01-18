Николаевский морпорт отдал около ₴190 миллионов на дноуглубление кипрской фирме, которая связана с фигурантом дела НАБУ

Во вторник, 15 января администрация Николаевского морского порта заключила договор на дноуглубительные работы стоимостью 188,35 миллионов гривен с кипрской компанией «MDCL», которая связанна с фигурирующей в деле НАБУ о хищении денег АМПУ фирмой «Техморгидрострой Николаев».

Об этом пишут «Наші гроші».

Ранее сообщалось, что данная фирма отсудила возможность получить ₴188 миллионов в Николаевском морпорту.

Так, согласно тендеру фирма на подходном канале порта Николаев и на подходном канале и в акватории порта Днепро-Бугский выполнит дноуглубление общим объемом 892 тысяч кубических метров с отвозом почвы на расстояние 10-17 километров в среднем по 211 гривен за кубометр.

«Цена сделки с «MDCL» на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки на 211 миллионов. Единственным конкурентом была китайская «CHEC», благодаря чему аукцион оказался очень активным, а «MDCL» снизила цену на 10%. «CHEC» победила с ценой ниже на 446 гривен, однако заказчик отклонил ее из-за недостатков расчетов. Китайцы обжаловали свое отклонение в АМКУ. Админколегия удовлетворила жалобу, потому что закон «О публичных закупках» не предусматривает отклонение после торгов за отсутствие или несоответствие расчетов. Однако Окружной административный суд города Киева в лице судьи Виталия Амельохина по иску «MDCL» признал противоправным и отменил решение АМКУ. А судья Шестого апелляционного административного суда Наталья Бужак поддержала указанное решение первой инстанции. И заказчик получил право заключить договор с кипрской «MDCL», - говорится в публикации.

По данным сайта «Import Genius», в январе 2018 года фирма «MDCL» получила от ООО «Техморгидрострой Николаев» земснаряд «Severodvinskiy» стоимостью 11,6 миллионов гривен. Кроме того, «MDCL» в суде первой инстанции представляли Тур Ю.М. и Янкович В.А., которые ранее были представителями того же «Техморгидрострой Николаев».

Напомним, «Техморгидрострой Николаев» и «Северодвинский» фигурируют в уголовном деле НАБУ по завладению в 2015-2016 годах средствами ГП «Администрация морских портов Украины» путем закупок по завышенным ценам услуг по дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах.

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 2015-2016 годах АМПУ осуществила ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов были заключены договоры с ООО «Ирида», ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси», однако цены в договорах были завышены почти в два раза. По версии следствия, в результате злоупотреблений государству нанесен ущерб на сумму около 300 миллионов гривен. Позже в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ задержали в Одессе экс-руководителя АМПУ Андрея Амелина и десяток других чиновников. В АМПУ подтвердили связь обысков с николаевской фирмой по дноуглублению.

Ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».

«MDCL» (ранее - «Ambilom Limited») возглавляет Kryftis Andreas, директор кипрских «Spotad Services Ltd», «Foumaro Holdings Ltd», «Heamoor Limited» и «Grandim Limited». В 2016 году он представлял Максима Басова на собрании акционеров кипрской «Ros Agro Plc» с российской группы «Русагро» Максима Басова и семьи экс-сенатора Вадима Мошковича.

Сейчас «MDCL» подала аналогичный договор от 2017 года с кипрской «Marteam Ltd» о дноуглубления в порту Лимассол и документы на землесосы «EDT Yam» (Кипр), «EDT Simi» (Кипр) и «Ginger» (Канада) и малое судно «Шторм-450», принадлежащего ООО «Гриф».

Также она не предоставила свидетельство Регистра судоходства Украины на дноуглубление, так как законодательство Кипра не предусматривает этого документа, но в июне все же его получила.