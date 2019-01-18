«Укрзалізниця» повысила цену на постельное белье и чай в поездах

«Укрзалізниця» с 15 января повысила цены на постельное белье в поездах дальнего следования с 30 до 50 гривен в купейных и плацкартных вагонах и до 60 гривен в спальных вагонах.

Об этом сообщает «Левый берег».

Такое решение было принято во исполнение решения правления УЗ о единых ценах на основные услуги, которые предоставляются пассажирам, и на основную продукцию, которая продается в поездах.

Стоимость напитков в поезде (чай, кофе, 0,5 л воды) выросла с 8 гривен до 10.

Комиссионный сбор при покупке билетов согласно новым тарифам установлен на уровне 22 гривны в кассах и 25 гривен при покупке через интернет. Раньше он был дифференцированным.

Напомним, что в 2019 году «Укрзалізниця» планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки на 12% с 1 апреля 2019 года и еще на 12% с 1 октября 2019 года. За счет повышения тарифов «Укрзалізниця» намерена увеличить доходы от пассажирских перевозок на 18,5% до 10,283 миллиарда гривен по сравнению с показателями 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» снизила стоимость билетов на поезд «Херсон-Киев», но вагоны поменяли на советские.