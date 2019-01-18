Задолженность по зарплате работникам НСЗ будет погашена до конца года, - губернатор Николаевщины

Работникам Николаевского судостроительного завода выплатят всю задолженность по зарплате до конца 2019 года.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Савченко отметил, что задолженность погасят до 2019 года и новых долгов у предприятия не будет.

— Почти полгода шли выплаты и до конца 2019 года они будут погашены. Но когда будут погашены задолженности, у нас задолженностей больше не будет. По крайней мере, среди других предприятий у нас задолженностей не будет, - сказал Савченко.

Также глава ОГА упомянул «определенные работы», которые сейчас проходят на заводе и добавил, что предлагал главнокомандующему Военно-морскими силами Украины обслуживать флот на Николаевском заводе, но проблема состоит в том, что с предприятия ушли профессионалы.

— На сегодняшний день предприятие работает. Оно выполняет определенные заказы. Они не просто получают деньги. Там проходят ремонтные работы, Я неоднократно обращался и к командующему военно-морских сил, поднимал этот вопрос в правительстве, чтоб полностью наш флот обслуживался у нас на заводе – мощности есть, все есть. Профессионалов уже, к сожалению, нет. Многие уехали искать работы, имея опыт, - добавил Савченко.

Напомним, на момент начала 2019 года задолженность по зарплате работникам Николаевского судостроительного завода составляла 24 миллиона гривен.