В Украине у коррупционеров за 2018 год конфисковали всего $5 тысяч

В 2018 году по решению суда у коррупционеров в бюджет было конфисковано 140,6 тысяч гривен, что по курсу Нацбанка на конец года составляет 5010 долларов.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы, передает «Украинская правда».

Данные средства получены по бюджетной статье, включающей как конфискованные непосредственно средства, так и средства, которые были получены от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупции.

Всего к концу года правительство рассчитывало вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров. В течение 2018 года эти деньги должны были быть потрачены на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.

«Данная статья конфискации имущества у коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича», – объясняет Каневский.

В бюджете на 2019 год такая статья исчезла, отметил он. По словам Каневского, «это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента».

Вместе с тем, за другие не связанные с коррупцией преступления за год конфисковали более 78 млн гривен.

В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 млн гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов – 3,8 млн гривен.

Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов было конфисковано почти на 37,6 млн гривен, а по материалам правоохранительных органов – 23,6 млн гривен.