Работникам автодоров Николаевщины выплатили 7 миллионов задолженности по зарплате – осталось еще три

Сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три выплатят до конца февраля.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко.

По словам Максименко, семь миллионов на зарплаты руководитель Облавтодора изыскал из 18 миллионов, которые ему заплатили за выигранный тендер на эксплуатацию дорог.

— Мы привлекали финансы, которые были выделены на эксплуатацию на 2018 год. У нас был договор с Облавтодором, они у нас выиграли тендер и сделали они работ на 18 миллионов. Мы им оплатили эти работы. Там была уже тогда и уборка снега, и чистки, и закупка соли, и так далее. И все деньги, практически, которые зашли, пошли или на материалы, или на зарплату.

Оставшиеся будут выплачены в конце февраля, - сказал Максименко.

Также начальник САД рассказал, как будет реформироваться структура Облавтодора. Ранее депутаты облсовета решали вопрос о реформировании Облавтодора, вплоть до признании его банкротом. Максименко сообщил, что основные изменения коснутся сотрудников – должности, которые по мнению руководства, не повышают эффективность работы ведомства, будут сокращены.

— Мы дальше реорганизовываем облавтодор, мы дальше сокращаем всяких экономистов ненужных в районе, сметчиков и тому подобное. Мы выходим на эффективную работу Облавтодора, уменьшение фонда заработной платы ежемесячного. Мы будем их модернизировать, передислоцировать технику, делать нормальные базы – не раскидывать 29 баз, а нормальные 5-6 баз, которые будут эффективно работать. И мы поставим туда эффективных менеджеров, потому что, по моему мнению те руководители, которые не являются эффективными. Это Советский Союз, - сказал Максименко, - Если я, как начальник Службы, задаю им вопрос, вышла ли техника на посыпку снега, они мне отвечают, что вышла, а я нахожусь на этой трассе, я не вижу этой техники, то мне кажется, что это Советский Союз и диверсия, - добавил руководитель Службы автодорог.

Напомним, задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что «Облавтодоры» нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.