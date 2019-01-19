750 бывшим работникам николаевского «Океана» выплатили долги по зарплатам

750 бывших сотрудников ПАО «Николаевского судостроительного завода «Океан» получили свои зарплаты на общую сумму 70 миллионов 216 тысяч 575 гривен.

Об этом сообщила ликвидатор завода Ирина Сербин у себя на странице в Facebook.

— Океановцы, которых я бесконечно уважаю и благодаря активности и неравнодушия которых, я шла вперед и находила в себе силы в самых сложных перипетиях, которые происходили вокруг Океана двигаться дальше. И именно им тысяча «океановцев» обязана получением средств сейчас, потому что мы отстояли ситуацию вместе в очень нелегкой борьбе! – написала Ирина Сербин.

Напомним, «НСЗ «Океан» продали за ₴122 миллиона фирме, которую связывают с бизнесменом Капациной – просили более миллиарда.

Ранее сообщалось, что работники Николаевского судостроительного завода «Океан» могут так и не дождаться выплат зарплат, которые не так давно пообещал им новый собственник предприятия Игорь Волошин. Об этом заявили в пресс-службе нардепа Артема Ильюка.

В то же время, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении персональных санкции против физических и юридических лиц, имеющих непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины. В санкционном списке есть и нынешний владелец завода "Океан".

Однако председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко считает, что депутаты Верховной Рады не станут рассматривать вопрос о введении санкций против нового руководителя николаевского завода «Океан» Игоря Волошина.